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Kaçak avcılara geçit yok

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Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları düzenli denetimlerle bölgede usulsüz ve kaçak avcılığa geçit vermiyor.

Kaçak avcılara geçit yok
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Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları düzenli denetimlerle bölgede usulsüz ve kaçak avcılığa geçit vermiyor.

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Sık sık yapılan denetimlerle evraksız ve kaçak avlanan şahıslara işlem yapılıyor. Yaban hayvanlarını koruma, usulsüz ve kaçak avcılığı kontrol maksadıyla yapılan bu haftaki denetimlerde 297 avcı kontrol edildi. Doğa Koruma ve Millî Parklar Bursa Bölge Müdürlüğü, bölgeye bağlı bulunan Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Yalova Şube Müdürlüğü av koruma-kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde 16 kişiye usulsüz avlanmalarından dolayı 16 bin 345 TL para cezası kesildiğini duyurdu.

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