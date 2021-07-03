Kadıköy’de ‘Çevre İçin, İklim İçin, Gelecek İçin’ pedal çevirdiler

Kadıköy Belediyesi, bisikletli ulaşımı İstanbulluların hayatlarının bir parçası haline getirmek için Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte ‘Sağlıklı bir Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Hareketlilik Merkezleri’ projesine imza attı.

Bisikletli ulaşımı İstanbulluların hayatlarının bir parçası haline getirmek için Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi birlikte ‘Sağlıklı bir Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Hareketlilik Merkezleri’ projesine imza attı. İyi planlanmış ulaşım bağlantılarına sahip, yaya ve bisikletli gibi aktif ulaşım türlerinin talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilen kamusal alanların ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe önemli katkı sağladığı vurgulanan proje, sürdürülebilir bir hareketlilik modelinin hayata geçirilebilmesi için kentsel hareketlilik ile kamusal alan ilişkisinin doğru şekilde tasarlanması gerektiği anlayışıyla geliştirildi. Projenin hedefi, bisiklet ve yürüyüş alanlarının geliştirilmesi ve şehir içi ulaşıma entegre edilmesi.

Yuvarlak masa toplantıları ve ‘Think Bike Atölyeleri’nde çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir kent hareketliliği oluşturmak için İstanbul’a özel çözümlerin tasarlandığı proje kapsamında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Farkındalık Turu – Çevre İçin, İklim İçin, Gelecek İçin Bisikletteyiz’ bisiklet turu düzenlendi.

“Kadıköylülere alternatif ulaşım metotları sunmak görevimiz”

Açılış programında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy yıllardır yeni kent içi hareketliliğin İstanbul’a, hatta Türkiye’ye ilk temas noktası. Elektrikli scooterlar’ın dahi Türkiye’de ilk faaliyet gösterdiği yer Kadıköy. Fosil yakıtların sağlığımız ve kent yaşantısı üzerindeki olumsuz etkileri, alternatif ulaşım yöntemlerinin ve toplu ulaşım ile ilişkilendirilmelerini gerekli kıldı. Yenilikçi pek çok uygulamanın adresi Kadıköy, kamusal alanlarına ve çevreye duyarlı bir nüfus yapısına sahip. Biz yerel yönetimlere ise, gelişen teknolojiyi ve çağdaş planlama anlayışını benimseyerek tüm Kadıköylülere daha iyi bir yürünebilirlik, bisiklet ve alternatif ulaşım metotlarını sunmak düşmektedir. Bu tür yenilikçi projelere halkın sahip çıkabilmesi içinse planlama ve uygulama süreçlerinin tüm paydaşları ve menfaatlerini kapsaması gerekir. Bu duyarlılık ile hareket ederek planladığımız tüm projeler, eminim ki Kadıköy halkı tarafından sahiplenilecek ve daha da ileri taşınacak” diye konuştu.