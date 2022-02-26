Kadıköy’de yeşil papağan sürüsü renkli görüntüler oluşturdu

Kadıköy’de İskender papağanı olarak bilinen onlarca papağan sürüsü renkli görüntüler oluşturdu. Papağan sürüsünü gören mahalle sakinleri tropikal cümbüşünü seyrederken mest oldu.

Kadıköy’de halk arasında İskender papağanı olarak bilinen tropikal iklim kuşu yeşil papağan sürüsü havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezine akın etti. Kırmızı gagası ve yeşil renkleriyle görenleri hayran bırakan İskender papağan sürüsü ile karşılaşan vatandaşlar şaşkına döndü. Mahallede bulunan tesbih ağaçlarına konarak ağacın üzerindeki yemişleri yiyen yeşil papağan sürüsünün cıvıl cıvıl sesleri, Kadıköy sokaklarında baharı müjdeledi.

“Mahallemiz cıvıl cıvıl oldu”

Mahalle esnaflarından Kadir Argu, “Mahallemizde bu papağanları yeni yeni görmeye başladık. Biz kuş olarak bakıyorduk ama yeni öğrendik İskender papağanlarıymış. Değişik bir kuş, yeni gördük. Mahallemiz cıvıl cıvıl kuş sesleriyle doldu. Mahalleli olarak bu durumdan memnunuz, huzurluyuz, mutluyuz” diye konuştu.