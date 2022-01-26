Kağıthane’de can dostlar unutulmadı

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanları için çalışmalarını sıklaştırdı.

Sokak hayvanlarının soğuklardan etkilenmemeleri için ilçede farklı noktalara 300 adet kedi ve köpek evi yerleştirildi. Belediye ekipleri ayrıca belirlenen besleme noktalarına her gün mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar da belediyenin veterinerlik servisine gelerek mama alabiliyor.

Kağıthane Belediyesi son 3 günde ilçedeki besleme noktalarına 500 kilogramdan fazla kedi ve köpek maması bıraktı.