Kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yolda kalan ve rampayı çıkamayan kamyonun yardımına kar küreme aracı yetişti.

Sakarya’da etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu ilçesi beyaza bürünürken, hayat da olumsuz etkilendi. Etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, Kurudere ve Ortaköy Mahalleleri bağlantı yolunda bir kamyonun yolda kalmasına neden oldu. Rampayı çıkamayan kamyon, o esnada biriken karları temizleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçlarının yolu açması sonrasında yoluna devam etti.