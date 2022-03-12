banner4556

Kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti

banner4664

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yolda kalan ve rampayı çıkamayan kamyonun yardımına kar küreme aracı yetişti.

Kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti
banner4581
banner4336

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yolda kalan ve rampayı çıkamayan kamyonun yardımına kar küreme aracı yetişti.

Sakarya’da etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu ilçesi beyaza bürünürken, hayat da olumsuz etkilendi. Etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, Kurudere ve Ortaköy Mahalleleri bağlantı yolunda bir kamyonun yolda kalmasına neden oldu. Rampayı çıkamayan kamyon, o esnada biriken karları temizleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçlarının yolu açması sonrasında yoluna devam etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Malkara’da marketlerde yağ denetimi yapıldı
Malkara’da marketlerde yağ denetimi yapıldı
  1. TEKİRDAĞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666