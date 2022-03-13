Kar altındaki Suuçtu Şelalesi görenleri büyülüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelâlesi beyaza büründü. Şelâlenin beyaza bürünmüş haliyle havadan görüntüsü nefesleri kesti.
Bursa bölgesinin en güzel şelalelerinden birisi olan 38 metre yüksekliğindeki Suuçtu Şelalesi, kar yağışının
ardından beyaza büründü. Şelâle bölgesi, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açtı. Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen su görenleri büyüledi. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelâlenin çevresi yer yer 30 santimlik karla kaplanırken, ziyaretçiler beyazlar içerisindeki bu güzelliğin tadını çıkardı.