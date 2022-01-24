banner4556

Kar, çiftçiye ve toprağa iyi geldi

banner4336

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışları Bursa ve ilçelerinde de etkisini gösterirken yağan yağışların toprağa ve ekilen ürünlere iyi geldiği açıklandı.

Kar, çiftçiye ve toprağa iyi geldi
banner4582

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışları Bursa ve ilçelerinde de etkisini gösterirken yağan yağışların toprağa ve ekilen ürünlere iyi geldiği açıklandı.

banner4575

Bursa ve ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı topraktaki zararlı haşerelerin de yok olmasına sebep olurken, yağışlar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Yağan kar yağışları toprağa ve ekilen birçok ürüne iyi geldi. Zararlı haşereler ürünlere zarar veriyordu. Yağan yağışlar sonrası bu zararlı böcek ve türleri de yok olmuş oldu. Aynı zamanda gölet ve barajlarımız açısından da iyi oldu. Çiftçilerimiz bu yağışlardan oldukça memnunlar” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan’dan deprem uyarısı
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan’dan deprem uyarısı
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616