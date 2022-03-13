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Kar esareti altındaki İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluştu

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İstanbul’da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar esareti altındaki İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluştu
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İstanbul’da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul’da karla mücadele devam ederken, Kağıthane Hasbahçe Parkı’na gelen vatandaşlar karın keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar parkta spor yaparken, bazıları da köpekleriyle yürüyüş yaptı. Donan göletin üzerinde topluca uçan kuşlar renkli görüntüler oluştururken, ailecek kartopu oynayan çocukların karda yuvarlandığı parktaki kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da cuma günü başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle mega kent beyaza bürünmüştü.

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