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Kar, İstanbul sınırına dayandı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul’a doğru ilerliyor.

Kar, İstanbul sınırına dayandı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul’a doğru ilerliyor.

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Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerlemesi beklenen kar yağışının gün içerisinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Cadde ve sokak aralarında bulunan vatandaşlar da kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşadı.

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