Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde 90 santime ulaştı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 90 santime ulaştı.

Sakarya’nın Karasu ilçesi kar yağışı ile beraber beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 90 santimetreye yaklaştı. Yoğun kar, ulaşımda zaman zaman aksaklıklara neden olsa da ekiplerin çalışmasıyla mahallelere ulaşım sağlandı. Karın keyfini her zamanki gibi yine çocuklar çıkardı. Kimileri boyundan büyük kardan adam yaparken kimileri de kartopu yaparak doyasıya eğlendi. Karasu’da kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.