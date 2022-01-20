Kar sebebiyle kapanan 67 grup yolunun 65’i ulaşıma açıldı

Sakarya’da etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan 67 grup yolunun 65’i ulaşıma açıldı. Ekipler, kalan 2 yolu ulaşıma açmak için tüm hızıyla çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler şehrin yüksek bölgelerinde etkisini hissettiren kar yağışına ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece boyunca çalışan yol bakım ekipleri tuzlama çalışmalarının ardından ulaşım sorunu yaşanan grup yollarının ulaşıma açılması için gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Bu doğrultuda etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan 67 grup yolunun 65’i; 52 araç ve 88 kişilik ekiple tekrardan ulaşıma açıldı. Bölgede çalışmaları devam eden ekipler, kalan 2 yolu ulaşıma tekrardan açmak için tüm hızlarıyla çalışıyor.

“Ekiplerimiz müdahalelerini sürdürüyor”

Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin merkezinden en uzak noktalarına kadar kimsenin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı kar yağışından önce başlattık. Çalışmalarımız neticesinde Sakarya’da kar yağışının getirdiği bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Çalışmaları devam eden bölgelerin ise en kısa zamanda ulaşıma açılması için ekiplerimiz müdahalelerini sürdürüyor. Gece boyunca aralıksız devam eden çalışmalar ile şehrimizde ulaşıma kapalı yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın da bu süreçte tedbirli olmalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.