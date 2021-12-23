banner4556

Kar sonrası, Kemerburgaz Ormanları’nda masalsı görüntüler

banner4336

Kent genelinde 2 gündür yağan kar yağışı sonrasında Kemerburgaz Ormanları’nda oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Kar sonrası, Kemerburgaz Ormanları’nda masalsı görüntüler

Kent genelinde 2 gündür yağan kar yağışı sonrasında Kemerburgaz Ormanları’nda oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

banner4575

Yapılan uyarıların ve soğuk havanın ardından 2 gün boyunca akşam saatlerinde İstanbul’da birçok noktada kar yağışı etkisini gösterdi. Kar sonrası Kemerburgaz Ormanları’nda da kartpostallık görüntüler oluştu. Ağaçlar üstleri kar tutarken insan ayağının değmediği yollarda da masalsı görüntülere sahne oldu. Yağış sonrası oluşan görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı
Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4578

banner4349