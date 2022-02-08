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Kar yağışı Balkanlar’dan yurda giriş yaptı

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Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne’nin Bulgaristan’a yakın olan rakımı yüksek köylerini kısa sürede beyaza bürüdü.

Kar yağışı Balkanlar’dan yurda giriş yaptı
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Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne’nin Bulgaristan’a yakın olan rakımı yüksek köylerini kısa sürede beyaza bürüdü.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Hamzabeyli köyünde kar yağışı sebebiyle kısa sürede her yer beyaz örtüyle kaplandı.

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Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

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