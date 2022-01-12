banner4556

Kar yağışı etkisini artırıyor

banner4336

Edirne’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı etkisini artırıyor
banner4583

Edirne’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

banner4575

Hava sıcaklığının -1 dereceye düştüğü Edirne’de, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Balkan köylerinde tipi şeklinde görülen kar yağışı, kent genelinde de etkili oluyor. Kısa sürede beyaza bürünen Edirne’de, birçok noktada beyaz örtü oluştu. Trafikteki araçların kazaya sebep olmamak için dikkatli ve yavaş seyrettikleri görüldü. Kent merkezinde kar yağışı nedeniyle ana arterlerde herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Kar yağışının yarın sabaha kadar etkili olması tahmin ediliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avcılar’da bankanın alarmı polis harekete geçirdi
Avcılar’da bankanın alarmı polis harekete geçirdi
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349