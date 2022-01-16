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Kar yağışı Sakarya’yı beyaza bürüdü

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Sakarya’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerin ardından kent merkezine düşen kar, bazı bölgeleri beyaza bürüdü.

Kar yağışı Sakarya’yı beyaza bürüdü
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Sakarya’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerin ardından kent merkezine düşen kar, bazı bölgeleri beyaza bürüdü.

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Sakarya’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen yağış şehir merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor. Yağış sonrasında bazı bölgeler ile birlikte evlerin çatıları ve arabaların üzerleri de beyaza büründü. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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