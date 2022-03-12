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Kar yağışı sonrası Beykoz’da kartpostallık görüntüler oluştu

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İstanbul’u etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz’da da renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası oluşan masalsı kar manzarası dron ile görüntülendi.

Kar yağışı sonrası Beykoz’da kartpostallık görüntüler oluştu
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İstanbul’u etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz’da da renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası oluşan masalsı kar manzarası dron ile görüntülendi.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz’da da kar yağışı etkili oldu. İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Beykoz beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul’un yüksek kesimlerinden olan Beykoz’da etkili olan kar yağışı, sokakları arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Beyaz gelinliğini giyen Anadolu Hisarı’nda kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla oluşan masalsı manzara dronla görüntülendi.

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