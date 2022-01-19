Kar yağışıyla Aydos Ormanı’nda kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kent genelinde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de yağış etkili oldu. Aydos Ormanında yolların ve çevredeki binaların çatılarının beyaza bürünmesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu. Gece saatlerinde ara ara etkisini gösteren, sabah saatlerinde de etkisini ara ara gösteren İstanbul’da bazı ilçelerde sulu kar yağışı gözlenirken özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanlarına da kar yağdı. Ormanın çevresi beyaza büründü. Etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı çevresinde evlerin çatıları beyaza büründü. Aydos Ormanları’nda etkili olan kartpostallık kar manzaraları drone ile görüntülendi.