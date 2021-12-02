Karacabey kıyılarında 30 yıldır süren başarı hikâyesi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kurşunlu Mahallesi’nde kurdukları atölyede balıkçı tekneleri inşa eden Gökmen Civelek’i ziyaret etti. 30 yıldır Kurşunlu Mahallesi’nde bu işi yapan Civelek, şimdiye kadar 50’den fazla tekneyi denize indirdiklerini kaydetti.

Başkan Ali Özkan, Kurşunlu Mahallesi’nde atölyesinde büyük bir balıkçı teknesi hazırlayan Gökmen Civelek’le de bir araya geldi. Kurşunlu Mahallesi’nde kurdukları atölyede balıkçı tekneleri inşa eden Gökmen Civelek 30 yıldır bu işi yaparken, şimdiye kadar 50’den fazla tekneyi denize indirmiş durumda.

Özkan, “Burası Marmara Denizi’nin kıyısında defne, kestane ve ıhlamur ormanlarının olduğu nadide bir alan. Burada balıkçı limanımız var. Marmara’da yakalanan balıkların yüzde 40’ı bu limandan sağlanıyor. Gökmen Bey de burada balıkçı tekneleri inşa ediyor. Açıkçası bu manzaradan dolayı çok mutlu oldum. Bu önemli bir iş kolu. Üretim var. Bizler de belediye olarak bu çalışmalara katkı sağlamamız gerektiğinde seve seve destek olacağız” dedi.

Atölye sahibi Gökmen Civelek de yaptığı açıklamada, “Burada balıkçı teknesi imalatı yapıyoruz. 1989’dan beri, 30 senedir bu işi yapıyoruz. Çıraklık okulunda eğitim gördüm ama bu işlerin içerisindeyim yıllardır. Alaylıyım yani. Ekip arkadaşlarımızın yanı sıra bir mühendis ve beş stajyer öğrenciyle çalışıyoruz. Köyümüzde üretime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu zaman dek 50’den fazla tekneyi suya indirdik” dedi.