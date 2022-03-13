Karla mücadele ekipleri Ataşehir’de 7/24 görev başında

Ataşehir Belediyesi 10 Mart Perşembe günü başlayan, 12 Mart’ta ise yoğunluğu artan kar yağışına karşı ilçedeki mesaisine devam ediyor. Ekipler, karla mücadele kapsamında küreme, tuzlama-solüsyon ve sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri ile Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda; kar küreme, yol açma, tuzlama ve kurtarma ile ilgili yaşanan tüm olumsuzluklar sahada gideriliyor. Rutin bir şekilde devam eden yol açma ve kar temizleme çalışmalarının yanı sıra; Ataşehirli yurttaşların Çağrı Merkezi’ne ilettiği yolda kalma, hasta nakil, ambulans, cenaze, ağaç devrilmesi gibi acil ihbarlar ekipler tarafından değerlendirilerek, anında müdahale ediliyor.

Ataşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı

Son yılların en sert kışının yaşandığı bugünlerde Ataşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Can dostların aç ve susuz kalmaması için birçok farklı noktada besleme çalışması gerçekleştiriyor.

“Ekiplerimiz, sokak ve caddelerde küreme ile kapanan yolları açıyor”

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ilçede çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Önceliğimiz ulaşımın rahat sağlanması ve yurttaşlarımızın güvenliği. Bu nedenle ekiplerimiz, sokak ve caddelerde küreme ile kapanan yolları açıyor, don riskine karşı tuzlama çalışmaları yapıyor. Buzlanmaya karşı özellikle; sağlık kuruluşları, camiler, kamu kurumlarının etrafındaki kaldırımlar, yaya üst geçitleri ve yürüyüş yolları temizleniyor” dedi.

“Yurttaşlarımız zorunlu haller dışında lütfen şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmasın”

Ataşehir’de kar mesaisinin 7/24 devam ettiğini belirten Battal İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti: “Yurttaşlarımız zorunlu haller dışında lütfen şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmasın. Sahada karla mücadele eden ekiplerin işini kolaylaştırmak adına da araçları doğru park etmek büyük önem taşıyor. Bu konuda da gerekli anlayışın gösterilmesini rica ediyorum. Yurttaşlarımız yaşanabilecek her türlü olumsuz durumda 0216 570 5000 Çağrı Merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Belediyemizin farklı birimlerinde kar mesaisini büyük bir özveriyle yürüten çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”