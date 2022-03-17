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Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada

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Sakarya’nın Akyazı ilçesi Keremali Yaylasında yoğun kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerine kadar geldi. Yemek arayışında olan hayvan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karlı havada yiyecek arayan kurt kamerada
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Sakarya’nın Akyazı ilçesi Keremali Yaylasında yoğun kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerine kadar geldi. Yemek arayışında olan hayvan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Etkili olan kar yağışından yaban hayatı da etkilendi. Bu doğrultuda Keramali Yaylasında kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan kurt, bölgedeki yerleşim yerlerine kadar geldi. Kurdun yiyecek arayışı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 buçuk metreyi bulduğu bölgedeki görüntülerde yiyecek arayan kurdun, yayla evlerinin bulunduğu yere kadar geldiği görülüyor.

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