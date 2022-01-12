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Kartepe’de beklenen yoğun kar yağışı etkili oluyor

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde günlerdir etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, dün gece saatlerinde başladı.

Kartepe’de beklenen yoğun kar yağışı etkili oluyor
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde günlerdir etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, dün gece saatlerinde başladı.

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İstanbul’a yakınlığı ile bilinen, kış turizminin merkezlerinden Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağışı 15 Aralık 2021’de başlamış ve kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşmıştı. Binlerce kayak tutkunu Kartepe’nin yolunu tutarken, kar yağışı ise bir süreliğine etkisini göstermemişti. Kartepe’de beklenen yoğun kar yağışı dün gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde lapa lapa yağan kar, 1600 rakımlı Kartepe’yi adeta beyaza bürüdü.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar timleri de bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler, gece gündüz görev başında olacak.

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