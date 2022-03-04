Kartepe’de mart ayında beyaz güzellik

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe, mart ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz güzelliğe büründü. Samanlı Dağları arasında bulunan Kartepe’nin kış manzarası, drone ile havadan da görüntülendi.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Kocaeli’nin Kartepe ilçesi, dün gece etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte adeta beyaza büründü. Marmara Bölgesinin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe’de kar kalınlığı ise 148 santimetreye ulaştı. Mart ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yeniden vatandaşların akınına uğrayan Kartepe, hem kayak merkezleriyle hem de doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini topluyor.

Samanlı Dağları arasında bulunan Kartepe’nin kar manzarası, drone ile havadan da görüntülendi.