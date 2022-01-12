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Kazdağları’na beklenen kar geldi

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Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi yüksekleri ile Balıkesir’in Havran ve Edremit ilçesi yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Kazdağları’nda hayatı olumsuz etkiliyor.

Kazdağları’na beklenen kar geldi
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Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi yüksekleri ile Balıkesir’in Havran ve Edremit ilçesi yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Kazdağları’nda hayatı olumsuz etkiliyor.

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Yetkililerin uyarıları sonrasında beklenen kar yağışı gece saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir ilinin yüksek kesimlerinde başladı. Kazdağları’nda saat 03.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden kar yağışı Yenice ilçesi, Kalkım Beldesi, Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Bölgede kar yüksekliği yaklaşık 10 santimetreyi geçti.

Edremit-Havran-Kalkım Karayolu Edremit Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi ile açık tutuluyor. Ekipler bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer bu yol kesimde seyir yapacak sürücüleri zincir, çekme halatı ve kış lastiği konusunda tedbirli olmaya davet ediyor. Bölgede kar yağışının Perşembe akşamına kadar aralıklarla şiddetini artırarak sürdürmesi bekleniyor.

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