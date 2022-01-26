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Kestel’de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

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Bursa’nın Kestel ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar oluştu. Kar yağışı ile birlikte Kestel’de oluşan kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

Kestel’de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler
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Bursa’nın Kestel ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar oluştu. Kar yağışı ile birlikte Kestel’de oluşan kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından Bursa’da aralıklarla devam eden kar yağışı, Kestel ve köylerinde de etkili oldu. Kestel Kalesi, Dudaklı ağaçlı yol, Gölbaşı, Saitabat şelalesi, Derekızık ve diğer köyler beyaza büründü. Beyaza bürünen Kestel kartpostallık manzaralara sahne oldu. İzleyenleri hayran bırakan Kestel’in eşsiz manzarası drone ile havadan görüntülendi.

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