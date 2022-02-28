banner4556

Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü

banner4664

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı sınır bölgelerini beyaza kapladı.

Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü
banner4581

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı sınır bölgelerini beyaza kapladı.

Kırklareli’nin Yüksel kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla beraber Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı, Kofçaz ilçesi, Demirköy ilçesine giden yollar beyaza büründü. Tipi şeklinde yağan kar yağışı ve sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı sonrası ekipler teyakkuza girerek çalışma başlatıldı. Bölgede karayolları ve il özel idare ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

banner4336

Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Covid-19 aşısının kısırlık tedavisine olumsuz...
Covid-19 aşısının kısırlık tedavisine olumsuz...
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666