banner4556

Kırklareli’nde birçok ev ve iş yerlerini su bastı

banner4664

Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev bahçelerini ve iş yerlerini su bastı.

Kırklareli’nde birçok ev ve iş yerlerini su bastı
banner4582

Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev bahçelerini ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin Karahıdır Mahallesinde sağanak yağış sebebiyle birçok evlerin bahçeleri ve iş yerlerini su bastı. Su baskınlarını önlemek için bazı vatandaşlar kömür çuvalı, su kolileri gibi malzemeler ile önlem aldı.

Mahalle sakini Üzeyir Arda kahvaltı ederken suyun birden geldiği belirterek, “Kahvaltı ederken su birden geldi. Dışardan çocuklar bize seslenmiş ama duymadık. Baktım su bahçeye gelmeye başladı” dedi.

banner4336

Belediye ekipleri motopomp ve vidanjör yardımı ile bahçedeki suları tahliye etti.

Öte yandan mahalleden geçen Edirne - Kırklareli karayolu tek şeride düştü.

Yağışların Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fikir ve Sanat Akademisi’nde yeni dönem başlıyor
Fikir ve Sanat Akademisi’nde yeni dönem başlıyor
  1. SAKARYA

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666