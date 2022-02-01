Kırklareli’nde hayvanlarda aşılama başladı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçük ve büyükbaş hayvanlarda aşılama başladı.

Şap hatalığından ari olan Kırklareli’nde küçük ve büyükbaş hayvanlarda aşılama başladı.

2022 Yılı İlkbahar dönemi şap aşılamasının başladığını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “İlimizde, Şap Hastalığından Aşılı Arilik Statüsünün sürdürülebilmesi için sap hastalığına duyarlı olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 2022 Yılı İlkbahar dönemi şap aşılamasına başlandı. İl ve ilçelerde 2021 yılı sonbahar dönemi Şap Aşılaması çalışmalarında 10.042 adet işletme tek tek ziyaret edilerek, toplam 155.700 adet büyükbaş hayvanın şap aşılaması yapıldı. Şap aşılaması, "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği" gereğince yetiştiricilerin buzağı destelemesinden yaralanabilmesi ve mağdur olmamaları için aranan şartlardan biri olması dolayısıyla ayrı bir önem taşımaktadır. Şap aşılama çalışmaları esnasında il ve ilçelerde faaliyet gösteren 10.042 işletmede bulunan hayvanların şap hastalığı yönünden klinik muayeneleri yapılmaktadır. Yine aşılama esnasında, işletmelerde fiilen bulunan büyükbaş hayvan sayısı ile turkvet büyükbaş hayvan sayılarının birebir uyumu sağlanması için güncelleme çalışmaları da devam etmektedir” dedi.