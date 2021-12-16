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Kırklareli’nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı Kırklareli’nin yüksek kesimleri etkili olurken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kırklareli’nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı Kırklareli’nin yüksek kesimleri etkili olurken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu Trakya’da Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ve balkanlara sınır köylerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili odu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’nda kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santimetre ölçülen Dereköy Sınır Kapısında etkili olan siste sürücülere zor anlar yaşattı.

İl Özel İdare ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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Hava sıcaklığının sıfırın atında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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