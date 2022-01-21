banner4556

Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor

banner4336

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor
banner4583

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

banner4575

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 2 ilçe beyaza büründü.

Öte yandan, tipi şeklinde etkili olan yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349