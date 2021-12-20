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Kırklareli’nde tilki yol kesip, yiyecek istiyor

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Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde sürekli olarak arabaların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki, köylünün bir parçası oldu. ’Paşa’ adı verilen tilkinin o anları kameraya yansıdı.

Kırklareli’nde tilki yol kesip, yiyecek istiyor
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Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde sürekli olarak arabaların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki, köylünün bir parçası oldu. ’Paşa’ adı verilen tilkinin o anları kameraya yansıdı.

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Havaların soğumasıyla birlikte Demirköy’ün Sivriler köyünde bir tilki yoldan geçen arabaların önüne çıkıp yiyecek istiyor. Köylüler ve yoldan geçenler de tilkiye ’Paşa’ ismini verdi. Ormancı ekiplerinin önüne geçen tilkiye, ormancılar da yiyecek verdi.

Köylülerin ve yoldan geçenlerin ilgi odağı olan ’Paşa’, görenleri hayrete düşürüyor.

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