Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi başvuruları başladı

Kırklareli’nde Kırsal Kalkınmada Uzanan Eller Projesi kapsamında başvurular başladı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy Kırsal Kalkınmada Uzanan Eller Projesinin başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Aksoy proje kapsamında yapılacak olan tarımsal yatırımlarda 100 bin liraya kadar hibe sağlanacağını belirterek, “Meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecektir. Proje başvuruları 14 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak” dedi.