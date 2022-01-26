Kız Kulesi açıklarında karabatakların eşsiz dansı görenleri mest etti

İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi açıklarına akın eden karabatakların dansı renkli görüntüler oluşturdu. Kuşların masalsı dansı havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan kar ve fırtına sonrası, deniz kıyısı, göl ve ırmak kenarlarında bulunan, ismini ise siyah renginden alan kuş türü Karabataklar, İstanbul Boğazı’na akın etti. Kız Kulesi manzarasıyla boğazın eşsiz turkuaz sularında karabatakların dansı izleyenleri mest etti. Renkli görüntüler oluşturan Karabatakların masalsı dansı havadan drone ile görüntülendi.