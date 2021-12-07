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Kocaeli’de gökkuşağı hayran bıraktı

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Kocaeli’de yağmur yağışı sonrası güneşle birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara sundu.

Kocaeli’de gökkuşağı hayran bıraktı
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Kocaeli’de yağmur yağışı sonrası güneşle birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara sundu.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Kocaeli’de, sabah saatlerinde kısa süreli yağış etkili oldu. Kent merkezinde yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı ise renk cümbüşü yaşattı. Eşsiz görsel sunan gökkuşağı, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Seyrine doyumsuz manzara, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla da görüntülendi.

Öte yandan, sabah saatlerinden bu yana kent merkezinde güneşli hava etkili oluyor.

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