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Lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi

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Meteorolojinin uyarılarının ardından Balıkesir’in birçok ilçesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, dron ile görüntülendi.

Lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi
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Meteorolojinin uyarılarının ardından Balıkesir’in birçok ilçesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, dron ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde kendini gösteren güneş, yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Balıkesir’de beklenen ve günlerdir uyarısı yapılan kar, çevre illerde yağmıştı. Bu sabah 10.00 itibariyle de şehrin merkezinde de yoğun yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam edeceğini açıkladı. Lapa lapa yağan kar yağışı havadan görüntülendi.

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