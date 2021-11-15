Leylek rötarlı restorasyon bitti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, tepesine yuva yapan leyleklerin yumurtalama dönemi olduğu için ertelenen tarihî saat kulesindeki restorasyon tamamlandı.

Yunan işgâli sırasında yakılıp yıkılan başşehri Yenişehir’de tarihî saat kulesinde restorasyon tamamlandı. Konuyla ilgili açıklamaya yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, normalde tarihî saat kulesindeki restorasyonun daha erken bitmesi gerektiğini hatırlatarak, “Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan bu yılın ocak ayında izin aldık. Hemen restorasyon ihalesini de gerçekleştirdik. Lâkin ilçemizle özdeşleşen tarihî saat kulemizin her yıl üzerine yuva yapan leylek çiftimizin yumurtalama dönemi olduğu için müteahhit firmaya yer teslimi yapmadık” dedi.

Bu bekleyiş sırasında saat kulesini yuva edinen leylek ailesinin 6’ya çıktığını anlatan Başkan Aydın, “Göç mevsimini bekledik. Nihayetinde 4 yavru leylek uçmaya başladığı ân, yani ağustos ayında müteahhit firmaya yer teslimi yapabildik. Restorasyon 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Ayrıca saat kulemizin tepesindeki leylek yuvası da aynı yerine zarar verilmeden yerleştirildi” diye konuştu.

Taban alanı 22 metrekare, yüksekliği 21 metreyi bulan saat kulesindeki restorasyon çalışması çerçevesinde cephe sıvalarının zarar gören bölümleri tamamlandı. Pencere sövelerinin hasar gören ve kopan bölümleri onarıldı, demir kapı aslına uygun şekilde değiştirildi. Ayrıca yapı zemininde zarar gören mermerler onarıldı. Ahşap pencereler zımpara-emprenye işlemi sonrası boyandı. Beton döşemelerin bozulan bölgeleriyle demir korkuluklar ve merdiven basamakları tamir edildi. Kulenin çelik merdivenleri sağlamlaştırıldı ve eksik olan basamakları tamamlandı. Mevcut ışıklandırma sistemi yenilendi ve zemin etrafında ışıklandırma yapıldı. Öte yandan geçen yıl da bakımı yapılan kuledeki antika saat çalışır hâle getirilmişti.