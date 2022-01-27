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Mahallede kar 1.5 metreye ulaşınca muhtar vatandaşlara böyle seslendi

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Son yılların en yoğun kar yağışı sebebi ile Sakarya’nın Kocaali ilçesinin yüksek mahallelerinde kar kalınlığı bir buçuk metreye kadar ulaştı.

Mahallede kar 1.5 metreye ulaşınca muhtar vatandaşlara böyle seslendi
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Son yılların en yoğun kar yağışı sebebi ile Sakarya’nın Kocaali ilçesinin yüksek mahallelerinde kar kalınlığı bir buçuk metreye kadar ulaştı.

Ülke genelinde son yılların en yoğun kar yağışı etkili oldu. Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan yüksek mahallelerde kar kalınlığı yer yer bir buçuk metreye kadar ulaştı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve karla kaplanan Küplük Mahallesi Muhtarı Hüseyin İpek ise, mahalle halkının ihtiyaçlarını giderebilmek için seferber oldu.

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Mahallede kar kalınlığının bir buçuk metreye ulaştığını aktaran İpek, “Son yılların en büyük kışını yaşıyoruz. Yaklaşık bir buçuk metre kar var, her taraf bembeyaz. Buradan mahalle halkıma seslenmek istiyorum; gıda, yakıt ve farklı ihtiyaçları olan tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile beni 24 saat arayabilirler. Buradan hepsine seslenmek istiyorum, telefonum 24 saat açık. Muhtar olarak her zaman vatandaşımın yanındayım ve her zaman yanında olacağım” ifadelerine yer verdi.

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