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Maltepe E-5’te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı

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Maltepe’de etkisini arttıran kar yağışı sonrası E-5 buz tuttu. Sürücüler yolda patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

Maltepe E-5’te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı
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Maltepe’de etkisini arttıran kar yağışı sonrası E-5 buz tuttu. Sürücüler yolda patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul’da kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Maltepe’de E-5 karayolu beyaza bürüdü. E-5 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda patinaj yaparak ilerlerken bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.

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