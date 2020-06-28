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Maltepe Sahilde akıllara durgunluk veren manzara

İSTANBUL’DA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN VATANDAŞLAR, YEŞİL ALANLARA VE PARKLARA AKIN ETTİ. MALTEPE SAHİLDE YEŞİL ALANLARDA PİKNİK YAPAN VATANDAŞLARDAN GERİYE ÇÖP BİRİKİNTİLERİ KALDI. SAHİLE GELEN VATANDAŞLARIN ÇÖPLERİNİ BIRAKAN VATANDAŞLARA SİTEM ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

Maltepe Sahilde akıllara durgunluk veren manzara

İstanbul’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, yeşil alanlara ve parklara akın etti. Maltepe sahilde yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşlardan geriye çöp birikintileri kaldı. Sahile gelen vatandaşların çöplerini bırakan vatandaşlara sitem etmesi dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cumartesi gününü dışarıda geçiren vatandaşlar parklara ve yeşil alanlara akın etti. İstanbul’da piknik alanlarına ve parklara giden vatandaşların çoğunun hijyen kurallarına dikkat etmediği görüldü. Haftasonunun ilk gününü parklarda ve yeşil alanlarda geçiren vatandaşlardan geriye çevrede bıraktıkları çöp birikintileri kaldı. Sahile dinlenmeye gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında, “Çöp kutularını kullanmaları“ konusunda duyarlı olmaya devam etti. Belediye ekiplerinin ise etrafa atılan çöpleri temizleme çalışmaları sürüyor.

Sahile vakit geçirmeye gelen Halil İbrahim Demir, “Kardeşlerimiz AYT sınavındayken bizde sahile oturmaya geldik. Sahilde geldiğimizde dün buraya gelen vatandaşların yediklerini, içtiklerini çimenliklere, kayalıklara attıklarını gördük. Biz de geldik oturduk, biz de yedik içtik ama buralara çöp kutuları konulmuş çöpümüzü kutulara attık. Buraya gelen vatandaşların çöp kutularını kullanmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

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