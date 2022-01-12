Maltepe sokaklarında 2022’de de çalışmalar devam ediyor

Maltepe Belediyesi, 2022 yılının ilk günlerinde cadde, sokak ve kaldırımları onarma ve yenileme faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı uzman yol yapım ekipleri ocak ayının ilk iki haftası boyunca Maltepe’nin Altayçeşme, Aydınevler, Altıntepe, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Cevizli, Çınar, Feyzullah, Fındıklı, Gülsuyu, Girne, İdealtepe, Küçükyalı, Yalı ve Zümrütevler mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aydınevler Mah. Fener Sok. duvar yapım inşaatı, Aydınevler Mah. Fener Sok. 112 Acil şantiye beton dökümü, Altayçeşme Mah. Kışlalı Cad.-Bağlarbaşı Mah. İkinci İlkokul Cad.-Cevizli Mah. Nur Sok. Gülsuyu Mah. Ant Sok. - İdealtepe Mah. Kestane sok. kaldırım imalatı ve onarımı, Başıbüyük Mah. Muzaffer Sok. - Altıntepe Mah. Con Tevfik Sok. merdiven onarımı, Cevizli Mah.Tansel Cad. - Küçükyalı Mah. Cumhuriyet Cad. - Yalı Mah. Liman Çıkmazı- Zümrütevler Mah. Candan Sok. yeni inşaat önü tretuvar çalışması, Küçükyalı Mah. Şair Sok. Barbaros Sok. Yavru Sok.-Cevizli Mah. Bakır Sok. - Girne Mah. Reyhan Sok. asfalt onarım, Başıbüyük Mah. Serin Sok. Atatürk İlköğretim Okulu merdiven korkuluğu, Fındıklı Mah. Tekin Sok. - Gülsuyu Mah. Çamlık Sok. yağmur suyu mazgal temizliği, Zümrütevler Mah. Başaran Sok. kaldırım düşürme, Küçükyalı Mah. Sencer Sok. engelli rampası çalışmalarını tamamladı. Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevcut programda yer alan mahalle ve sokakların dışında Maltepe genelinde yapılan çalışmalarda da kaldırım imalatı, mazgal temizliği, bordür onarım, duba montajı, yağmur suyu kanal inşaatı, alt geçitlerin temizlik, onarım ve boyama işlemi gerçekleştirdi.