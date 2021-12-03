Maltepe’de filmlere konu olacak üst geçit: çıkışı var inişi yok, 3 yıldır yapılmıyor

Maltepe’de E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ulusal basında yer alan üst geçidin engelli rampasının yapımı, aradan 3 yıl geçmesine rağmen unutuldu. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB’ye vatandaşlar tepki gösterdi. Engelli rampası yarım bırakılan üst geçit havadan görüntülendi.

Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi’nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde bırakıldı. Aydınevler Mezarlığı’na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl basında oldukça yer edinen üst geçitteki engelli rampası, aradan 3 yıl geçmesine rağmen yapılmadı. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB’ye vatandaşlar tepki gösterdi.

"Bırakın engellileri sağlıklı insanlar bile doğru dürüst kullanamıyor"

Engelli rampası yarım bırakılan üst geçit hakkında konuşan Şahin Sabah, "Yapıldı ama yarım yapıldı. Bırakın engellileri sağlıklı insanlar bile doğru dürüst kullanamıyor. Bunun herkes için yenilenmesi, tekrar kullanılır hale getirilmesi lazım" dedi.

"Bisikleti de buradan sırtında taşıyarak indiriyorlar"

Ayfer Özkul, "Orası aslında yapılmış, yarısı burada duruyor ama aşağı inişi yok. Bir şeyler başlıyor ve tamamlanmıyor ne yazık ki. İnşallah başlangıcını yaptıkları gibi sonunu da getirirler. Bisikleti de sırtında taşıyarak indiriyorlar buradan" dedi.

Engelli bir yakını olan Pakize Yenidoğan, "Burası eksik, giriş var çıkış yok. Benim yengem de engelli, omurilik felci. Çok yanlış. Kendisi de sürekli sorun yaşıyor" diye konuştu.

Engelliler için çıkış rampası olan ama iniş rampası olmayan engelli üst geçit drone ile havadan görüntülendi.