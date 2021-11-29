Maltepe’de fırtınayla birlikte dev dalgalar kıyıya vurdu

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, sahil kesimlerinde dev dalgalar oluşturdu. Maltepe Sahili’nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar kıyıya vurdu, vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, şiddetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Rüzgar özellikle İstanbul’un sahil kesimlerinde etkili oldu. Maltepe Sahili’nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgaların kıyıya vurmasıyla birlikte vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Kimi vatandaş ise sahilde etkili olan sert rüzgara ve dalgalara aldırış etmeden yürüyüş ve egzersiz yaptı.

“Tadını çıkarmak lazım”

Sahile yürüyüşe çıkan Cengiz Burçak, “Çok lodos var, resmen uçuyoruz. Her şeye rağmen güzel bir manzara var. Yürüyüşe çıktım. Tadını çıkarmak lazım” diye konuştu.

Öte yandan şiddetli rüzgara dayanamayan bazı ağaçların devrildiği görüldü.