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Maltepe’de karla kaplanan yollarda araçlar kaydı

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İstanbul Maltepe’de sokak aralarında ilerlemek isteyen sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kayarken, bazı sürücüler de araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı.

Maltepe’de karla kaplanan yollarda araçlar kaydı
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İstanbul Maltepe’de sokak aralarında ilerlemek isteyen sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kayarken, bazı sürücüler de araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışı başladı. Maltepe’de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gülsuyu Mahallesinde karla kaplanan ara yollar üzerinde araçlarıyla ilerlemekte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri yolda kayarken, bazıları da araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı.

Araç sürücüsü Eyüp Oral, “İstanbul’da beklediğimiz kar başladı. Araçlar yolu çıkmakta zorlanıyor. Burası yüksek kesim olduğu için yağış daha fazla hissediliyor” dedi.

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