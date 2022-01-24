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Maltepe’de sokaklar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

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Maltepe’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası sürücüler ve işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Maltepe’de sokaklar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
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Maltepe’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası sürücüler ve işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, sokakları ve araçları beyaza bürüdü. Zaman zaman etkili olan kar nedeniyle haftanın ilk iş günü işe gitmek için yola çıkan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe gitmek işin yola çıkan sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti. Beyaza bürünen yolda vatandaşların ve sürücülerinin zor anlar yaşadığı görülürken trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi.

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