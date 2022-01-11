Maltepe’deki kavşak projesinde az iş, çok trafik

Bostancı – Maltepe D-100 hattında trafiği azaltmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Az sayıda personelin görev almasıyla yavaş ilerleyen çalışmalar sonrası trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ederken vatandaşlar ise ulaşım konusunda problem yaşadıklarını belirterek işlerin hızlandırılmasını istedi. Devam eden yol çalışması ve gerisinde bıraktığı yoğun trafik havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz ay içerisinde İBB tarafından çalışmaları başlatılan "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" sonrası trafiği azaltacağı söylenen alanın şantiye çalışmaları devam ediyor. 1. etap çalışmasının 30 gün süreceği belirtilen çalışma alanında trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alınmıştı. Çalışma süresince mevcut yol aksı zaman zaman değiştirileceği belirtilse de az sayıda personelin çalıştığı görülen alanda trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

Gün içerisinde işe gidiş ve dönüş yolunda trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü. Güzergahı kullanan vatandaşlar ise çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Öte yandan az sayıda personelle çalışmaların yürütüldüğü şantiye alanı ve arkasında bıraktığı yoğun trafik havadan görüntülendi.

"Kartal’dan buraya 1 saate zor geliyorum"

Çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirten Köksal Şahin, “Bizim çilemizi görüyorsunuz. Bu kadar trafik olmaz . İş için evden çıktığımda Kartal’dan buraya 1 saate zor geliyorum. Çalışmaların gidişatı şu an tam olarak ne durumda bilemiyorum ama yavaş ilerlediği belli. Hızlandırılması gerekiyor” diye konuştu.