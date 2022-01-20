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Marmara Denizi’nde ulaşıma lodos engeli

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Marmara Denizi’nde etkili olan lodos sebebiyle çok sayıda tekne Tekirdağ’da rıhtıma bağlandı.

Marmara Denizi’nde ulaşıma lodos engeli
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Marmara Denizi’nde etkili olan lodos sebebiyle çok sayıda tekne Tekirdağ’da rıhtıma bağlandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra bu sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos etkili oluyor. Lodos sebebiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında oluşan dalgalar zaman zaman iç kesimlere kadar vurmaya başladı.

Öte yandan fırtınayla birlikte oluşan lodos nedeniyle çok sayıda balıkçı, teknesini Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı’nda rıhtıma bağlayarak, fırtınanın dinmesini bekliyor.

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