Marmara hayalet ağlardan temizleniyor

Denizlerin hayalet ağlardan temizlenmesi projesi kapsamında Tekirdağ’da denizin dibinde temizleme çalışması sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülmekte olan "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında, Tekirdağ’da deniz alanlarında daha önce belirlenen noktalarda ve müsilaj nedeniyle terk edilmek zorunda kalan muhtemel atık vaziyetteki hayalet ağların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurum/kuruluşların taşra teşkilatları, yerel yönetimler ile ihtiyaç duyulan personel, iş makinesi, araç ve ekipman desteğinin sağlanarak bulundukları yerlerden çıkarılması, mümkün olması durumunda bu ağların geri dönüşüme kazandırılması için gerekli çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz polisleri, Marmaraereğlisi Belediyesi ve Sahil Güvenlik DEGAK personelleri ile birlikte Marmaraereğlisi ilçesi deniz sınırları dahilinde olan derin deşarj istasyonu açıklarında dalış yapıldı. Denizin dibinden yaklaşık olarak bin metre uzunluğunda sahipsiz parakete av aracı bulunarak, denizden çıkartıldı. İki adet vatoz balığı av aracına takılı halde bulunmuş ve canlı olarak denize geri salındı.

Denizde terkedilmiş, kaybolmuş ve atılmış av araçlarının çıkartılması amacıyla belli bir program ve çalışma prensibi oluşturulmak suretiyle uygun hava koşullarının olduğu tarihlerde ilgili kurum/kuruluşların taşra teşkilatları, yerel yönetimlerin katılımıyla çalışmalar devam edecek.

Çlaışma kapsamında daha önce Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında da yapılan temizlik çalışmalarında sudaki çöplerin yanı sıra denizden market arabası çıkmıştı.