Marmarbirlik Orhangazi Kooperatifi’nde Remzi Bayram’a güven oyu

Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram güven tazeledi.

Genel kurul toplantısı, kooperatifin Çeltikçi altındaki merkezinde yapıldı. S.S. 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi olağan genel kurulunda Remzi Bayram ve Nidai Uzun’un başkanlık için yarıştığı seçimde ipi göğüsleyen taraf mevcut başkan Remzi Bayram oldu. Kooperatif ortaklarının ilgi gösterdiği genel kurulda 567 ortak oy kullanırken, Remzi Bayram 510 oy, Nidai Uzun 22 oy aldı. 35 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Orhangazi Zeytin Kooperatifi ortakları Remzi Bayram ile yeniden devam dedi.

2019-2020 ve 2020-2021 yılı görev süresi de yine ortaklar tarafından oy birliği ile ibra edildi. Genel kurulun en önemli gündem maddesi olan ‘kooperatifin malî yapısını güçlendirme fonu kesintisi’ ile ilgili maddede kesinti oranı yüzde 3’ten yüzde 1 oranına indirilirken, bu kesintinin sonraki yıllarda tamamen ortadan kalkması kararlaştırıldı. Bu karar kooperatif ortakları tarafından ayakta alkışlandı.