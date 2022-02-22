Meraya 10 ton gübre atıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Malkara ilçesine gönderilen gübreler imece usulü ile meralara atıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından meralara atılmak üzere Malkara ilçesine bağlı Hacısungur Mahallesine gönderilen 10 ton gübre mahalle sakinleri tarafından meraya atılmak için organizasyon düzenlendi. Bir araya gelen mahalle sakinlerince 11 traktöre yüklenen 10 ton gübre, imece usulü ile bölgedeki meralara atıldı. Mahalle sakinleri, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Ve Malkara Tarım İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.

Meraların gübrelenmesi hayvansal üretim için en ucuz kaba yem girdisinin temini yanında, doğadaki birçok canlının yaşamını devam ettirmesi ve çeşitliliğinin sağlaması, ayrıca toprak erozyonunun kontrolünde büyük önem arz ediyor.