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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara’nın doğusuna yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanak yağışların etkisini arttırarak yarın gece saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara’nın doğusuna yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusunda devam eden ve etkisini arttıracağı tahmin edilen yağışlar sebebiyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Marmara’nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın gece geç saatlere kadar devam edecek. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul’un kuzey ve doğu ilçelerinde (Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam bin 200 metre üzeri, yarın 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021, 20:36
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