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Meteoroloji’den Bursa’ya yoğun kar yağışı uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’ya yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den Bursa’ya yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’ya yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bursa il genelinde 21 Ocak 2022 Cuma günü öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren de il genelinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarının 23 Ocak 2022 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

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